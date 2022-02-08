В одному з корпусів "Карпатнафтохіму" спалахнула піролізна піч, постраждалих немає - ДСНС

У м. Калуші Івано-Франківської області у вівторок, 8 лютого, сталося загоряння піролізної печі в одному з корпусів "Карпатнафтохіму", повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється в Telegram-каналі, станом на 10:14 пожежу було локалізовано на площі 70 кв. м, відбувалося факельне горіння печі.

"Станом на 10:45 відкритого вогню не спостерігається, горіння відбувається в середині печі. Інженерно-технічним персоналом об’єкту здійснено перекриття засувок подачі сировини на вводі в установку. Хімічною лабораторією об’єкту проведено заміри повітря, перевищень ГДК хімічно небезпечних речовин не виявлено", - повідомляє ДСНС.

Рятувальники виконують охолодження піролізної печі.

Жертв та постраждалих унаслідок спалаху немає.

До гасіння залучено 55 осіб особового складу і 13 одиниць техніки.