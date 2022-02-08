Байден заявив, що на переговорах із Шольцем найбільше часу приділили темі України

Президент США Джо Байден заявив, що ситуація навколо України зайняла найбільше часу під час його переговорів із канцлером ФРН Олафом Шольцем у Вашингтоні.

"Головною темою нашого порядку денного була наша єдина реакція на стримування загроз з боку Росії щодо України... Цьому ми присвятили найбільше часу", - сказав Байден у понеділок на пресконференції за підсумками переговорів із Шольцем.

Він зазначив, що США разом із ФРН та іншими союзниками працюють разом, щоб досягти дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.