Події

07:56 08.02.2022

Байден заявив, що на переговорах із Шольцем найбільше часу приділили темі України

1 хв читати
Байден заявив, що на переговорах із Шольцем найбільше часу приділили темі України

Президент США Джо Байден заявив, що ситуація навколо України зайняла найбільше часу під час його переговорів із канцлером ФРН Олафом Шольцем у Вашингтоні.

"Головною темою нашого порядку денного була наша єдина реакція на стримування загроз з боку Росії щодо України... Цьому ми присвятили найбільше часу", - сказав Байден у понеділок на пресконференції за підсумками переговорів із Шольцем.

Він зазначив, що США разом із ФРН та іншими союзниками працюють разом, щоб досягти дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.

 

 

Теги: #сша #президент #україна #переговори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:07 08.02.2022
Путін заявляє про готовність Росії надати притулок Порошенку у зв'язку з його переслідуванням в Україні

Путін заявляє про готовність Росії надати притулок Порошенку у зв'язку з його переслідуванням в Україні

08:03 08.02.2022
Японський парламент виступив проти зміни статус-кво України силовими методами

Японський парламент виступив проти зміни статус-кво України силовими методами

07:59 08.02.2022
Байден після переговорів із Шольцем пообіцяв, що "Північний потік-2" не працюватиме у разі нападу РФ на Україну

Байден після переговорів із Шольцем пообіцяв, що "Північний потік-2" не працюватиме у разі нападу РФ на Україну

07:54 08.02.2022
Кулеба: Така опція, як тиск на Україну та примус України до чогось, не є життєздатною

Кулеба: Така опція, як тиск на Україну та примус України до чогось, не є життєздатною

07:52 08.02.2022
США та ЄС працюватимуть над додатковими поставками ЗПГ у разі перебоїв роботи газопроводів - заява

США та ЄС працюватимуть над додатковими поставками ЗПГ у разі перебоїв роботи газопроводів - заява

07:51 08.02.2022
США та ФРН готові до переговорів з Росією, але також готові до санкцій

США та ФРН готові до переговорів з Росією, але також готові до санкцій

07:43 08.02.2022
У Росії натякнули на використання ядерної зброї у разі масштабної війни з НАТО

У Росії натякнули на використання ядерної зброї у разі масштабної війни з НАТО

07:40 08.02.2022
Зустріч глави МЗС ФРН та Зеленського скасована через розбіжності щодо "Північного потоку-2" та військової допомоги Україні

Зустріч глави МЗС ФРН та Зеленського скасована через розбіжності щодо "Північного потоку-2" та військової допомоги Україні

07:36 08.02.2022
У Росії вважають, що Україна зосередила на Донбасі 120-125 тис. військових

У Росії вважають, що Україна зосередила на Донбасі 120-125 тис. військових

21:28 07.02.2022
Енергорада ЄС-США заявила про можливість використання реверсного постачання газу для України та Молдови

Енергорада ЄС-США заявила про можливість використання реверсного постачання газу для України та Молдови

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь по українським позиціям, поранено військовослужбовця ЗС України

Кулеба: Ми працюємо, щоб після Берліна було заплановано ще одну зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

Показники захворюваності коронавірусом в Україні зростають четвертий тиждень поспіль, це триватиме ще кілька тижнів - ОПУ

Оголошеного в розшук нардепа Кузьміних затримали - НАБУ

ОСТАННЄ

Депутат Харківської міськради самовільно захопив земельну ділянку

Путін: Альтернативи мінським домовленостям щодо України немає

За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь по українським позиціям, поранено військовослужбовця ЗС України

У Запоріжжі підприємці провели акцію протесту проти обов'язкового встановлення касових апаратів і високих тарифів на енергоносії

9 лютого: Яке сьогодні свято

МОЗ та Офіс президента перевіряють виплати підвищених зарплат медикам

Шмигаль: Ми сподіваємось на подальшу підтримку з боку Німеччини

Кулеба поінформував Бербок про "червоні лінії" України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі

Боррель бачить можливість дипломатичного врегулювання ситуації на кордоні РФ із Україною

Венедіктова просить не спекулювати на темі побиття її радника

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА