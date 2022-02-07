Україна та Польща готують план реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між столицями, його буде представлено на рівні ЄС

Україна та Польща спільно наробляють план реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою і готуються до його презентації на рівні Європейського Союзу.

Як повідомило Міністерство інфраструктури України на Facebook-сторінці, такими є підсумки візиту голови відомства Олександра Кубракова, його заступника Мустафи Найєма та голови АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна до Польщі.

За даними відомства, будівництво євроколії Київ-Варшава дасть змогу скоротити час у дорозі з однієї столиці до іншої залізничного транспорту до чотирьох годин.

Крім того, під час переговорів обговорювали реконструкцію ділянки Мальховіце - Нижанковичі на українсько-польському кордоні, яку не експлуатують із 1995 року. Наразі триває пошук джерел фінансування цього проєкту.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" з 10 лютого 2022 року знімає всі обмеження на залізничний транзит до Польщі.