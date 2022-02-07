Події

17:18 07.02.2022

Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

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Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

Російські найманці в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі від початку поточної доби, 7 лютого, тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.

"Неподалік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Позиції захисників Південного російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї. Внаслідок дій ворога один військовослужбовець об'єднаних сил дістав поранення", - зазначається в повідомленні.

Військовослужбовця госпіталізували, його стан оцінюється як задовільний.

Теги: #поранення #оос
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