Кулеба обговорить із Бербок питання військових постачань в Україну й дозволів Німеччини на постачання зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорить із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок під час її візиту до Києва питання військових постачань в Україну з Німеччини, а також із третіх країн або від міжнародних організацій, які потребують для цього дозволу Німеччини.

"Так, питання військових постачань в Україну з Німеччини або з третіх країн або міжнародних організацій, які потребують для цього дозволу Німеччини, буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні, як і низка інших питань: і там, де в нас є дуже хороший рівень співпраці, і ми вдячні за це Німеччині, й там, де в нас є проблемні питання, і нам треба додатково працювати з Німеччиною", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок.

Кулеба додав, що ця тема також обговорюватиметься під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну у вівторок.

"Також ми обговорюватимемо цю тему завтра, під час візиту президента Макрона, тому що коли йдеться про зміцнення України, українських Збройних сил, не може бути країн-винятків, з якими ми цю тему не порушуємо", - наголосив глава МЗС України.