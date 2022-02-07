Події

14:20 07.02.2022

Глава МЗС Австрії: Суверенітет України - це і питання нашої власної безпеки

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Глава МЗС Австрії: Суверенітет України - це і питання нашої власної безпеки

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг, який прибув в Україну спільно з міністрами закордонних справ Чехії та Словаччини, наголосив, що суверенітет України – це і питання власної безпеки їх країн.

"Спільна поїздка міністрів закордонних справ формату Slavkov (Австрія, Словаччина і Чехія - ІФ) в Україну. Направлення сильного сигналу центральноєвропейської солідарності з українським народом. Адже суверенітет України - це і питання нашої власної безпеки", - написав Шалленберг у Twitter у понеділок.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії зараз разом перебувають у Станиці Луганській, де мають можливість на власні очі побачити наслідки російської агресії та зусилля України щодо їх подолання.

Глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини перебуватимуть в Україні 7-8 лютого.

Теги: #європа #безпека
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