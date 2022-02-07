Події

13:19 07.02.2022

Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн оборонного озброєння та військового обладнання - Кулеба

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Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн оборонного озброєння та військового обладнання - Кулеба

В останні тижні та місяці Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд та понад 1 тис. тонн оборонного озброєння та військового обладнання, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми перебуваємо на постійному зв'язку з партнерами і продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі на сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку у півтора мільярда доларів, а обсяги доставленого до України оборонного озброєння та військового обладнання - загальну вагу понад тисячу тонн", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок.

Теги: #озброєння #партнери
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