Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн оборонного озброєння та військового обладнання - Кулеба

В останні тижні та місяці Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд та понад 1 тис. тонн оборонного озброєння та військового обладнання, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми перебуваємо на постійному зв'язку з партнерами і продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі на сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку у півтора мільярда доларів, а обсяги доставленого до України оборонного озброєння та військового обладнання - загальну вагу понад тисячу тонн", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок.