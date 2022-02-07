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11:26 07.02.2022

Захворюваність на COVID-19 протягом найближчих двох тижнів може зрости до 60 тис. випадків на добу, потім можлива стабілізація - Ляшко

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Захворюваність на COVID-19 протягом найближчих двох тижнів може зрости до 60 тис. випадків на добу, потім можлива стабілізація - Ляшко

Захворюваність на COVID-19 протягом двох тижнів може зрости до 60 тис. хворих на добу, потім ситуація стабілізується, прогнозує міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Згідно з нашими прогнозами, у найближчі два тижні приріст нових зареєстрованих випадків може зрости до 60 тис. осіб на добу", - сказав він на брифінгу в понеділок.

При цьому глава МОЗ зазначив, що наступного тижня - п'ятого з початку нової хвилі - також очікується зростання захворюваності, але вже з сьомого тижня захворюваність, найімовірніше, почне стабілізуватися та знижуватися.

Він також наголосив, що за останній тиждень приріст нових зареєстрованих випадків становить 44%.

"Тобто це перший тиждень із чотирьох останніх, коли кількість (нових - ІФ) випадків не подвоїлася", - підсумував він.

Теги: #прогноз #україна #covid_19
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