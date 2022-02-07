СБУ та НАН України домовилися про співпрацю у сфері держбезпеки

Служба безпеки України та Національна академія наук домовилися про співпрацю та координацію заходів на користь державної безпеки.

Як повідомляє пресслужба СБУ у понеділок, відповідний меморандум підписали глава спецслужби Іван Баканов та президент НАН України Анатолій Загородній.

"Наша співпраця у протидії новітнім загрозам матиме не лише теоретичний, а й цілком прикладний характер. Адже науково-технічна сфера теж може стати об’єктом для диверсійних спроб іноземних спецслужб чи витоку секретних даних. Тож координація наших дій піде на користь державній безпеці", - заявив Іван Баканов.

Наголошується, що НАНУ зберегла свій науковий та кадровий потенціал і "здатна забезпечити науковий супровід економічного, науково-технічного та соціально-культурного розвитку держави".

"Для цього є всі передумови. Підписання меморандуму безумовно сприятиме розширенню ефективної співпраці між сторонами для координації заходів у сфері гарантування державної безпеки", - заявив Анатолій Загородній.

У СБУ наголошують, що сторони планують співпрацювати, зокрема, у напрямі обміну інформацією, здійснення науково-технічної експертизи, аналізу питань безпеки, напрацювання пропозицій для керівництва держави тощо.

"За необхідності сторони можуть створювати спільні експертні та робочі групи, зокрема для розробки проектів нормативно-правових актів", - наголошують у спецслужбі.

Реалізація меморандуму сприятиме своєчасному виявленню, запобіганню та нейтралізації реальних та потенційних загроз.