Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 394,9 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок понеділка сягнула 394 млн 995 тис. 479, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 740 тис. 187 осіб.

До країн із понад 20 млн випадків зараження, як і раніше, належать США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих зберігають США, де виявлено 76 млн 505 тис. 442 інфікованих COVID-19, кількість летальних наслідків становить 902 тис. 624.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 272 тис. 14, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 502 тис. 874.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 перебуває Бразилія, де заразилися 26 млн 546 тис. 399 осіб, із них померли 632 тис. 514.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок понеділка 738,8. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 773 особи, Індії - 359, Бразилії - 2 тис. 941.