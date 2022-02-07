У Черкаській області судитимуть директора приватного підприємства за службову недбалість

Прокуратура Черкаської області направила до Сосновського районного суду Черкас обвинувальний акт щодо директора приватного товариства та за сумісництвом депутата Черкаської обласної ради за обвинуваченням у службовій недбалості.

Як повідомляє пресслужба обласної прокуратури, за версією слідства, обвинувачений, який діяв від імені генерального підрядника, в результаті неналежного виконання покладених на нього службових обов'язків, не забезпечив належного контролю за виконанням робіт із капітального ремонту приміщень приймального відділення лікарні, що входить до державної програми "Велике будівництво".

Зокрема, він допустив складання та видачу офіційних документів, до яких внесено неправдиві відомості щодо завищення обсягів будівництва. В результаті службової недбалості директор товариства завдав матеріальних збитків на загальну суму майже 750 тис. грн.