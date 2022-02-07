Події

08:24 07.02.2022

В Україні за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 5 024 людини, 115 померли

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В Україні за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 5 024 людини, 115 померли

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 23 378 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 5 024 людини, 115 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 06 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 242, медпрацівників – 394); 18 626 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 741 людина, другу дозу – 8 028 людей, додаткову дозу отримали 86 осіб, бустерну дозу – 4 771. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 699 осіб; летальних випадків – 115; одужали 5 024 людини", йдеться в повідомленні на Telegram-каналі відомства.

На день раніше, 6 лютого, кількість нових випадків коронавірусу досягла 27 851, 5 лютого за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання на СOVID-19, 4 лютого на коронавірус захворіли 43 778, 3 лютого за добу виявили 39 620 нових випадків захворювання на СOVID-19, 2 лютого добу виявили 35 014 нових випадків захворювання коронавірусом, 1 лютого за добу виявили 30 768 нових випадків захворювання СOVID-19, 31 січня, було виявлено 22 026 нових випадків захворювання, 30 січня – 24 508 нових випадків, 29 січня за добу виявили 37 351 випадок захворювання на СOVID-19, 28 січня фіксувалося 34 408 нових випадків, 27 січня виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 307 437 осіб; одужало – 3 681 092 особи; летальних випадків - 101 392.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 458 482 особи, з них отримали першу дозу – 15 458 480 осіб, дві дози – 14 780 566 осіб, отримали додаткову дозу – 20 332 особи, бустерну дозу – 459 23 особи. Загалом проведено 30 718 608 щеплень.

 

 

 

Теги: #статистика #україна #коронавірус
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