Глава МЗС Бельгії не коментує чутки про можливість призначення її генсеком НАТО

Міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес не стала коментувати журналістам повідомлення агентства Bloomberg, що раніше з'явилося, про те, що вона розглядається на заміну генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.

Повернувшись із Оману та ОАЄ, де вона супроводжувала візит короля бельгійців Філіпа, міністр відмовилася від коментарів, передають у неділю бельгійські ЗМІ.

Як повідомлялося, Столтенберга було призначено 4 лютого головою Центробанку Норвегії. До нових обов'язків він приступить з 1 грудня.

У Брюсселі зазначають переваги потенційного бельгійського кандидата: колишній прем'єр-міністр; перша жінка, яка могла б очолити Організацію Північноатлантичного договору; досконало володіє обома офіційними мовами НАТО - англійською та французькою.

Крім того, зазначають, що вона представляє країну Європейського союзу, яка бере участь в оборонній політиці ЄС.