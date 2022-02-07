Боррель заявив, що ЄС разом із США допоможуть гарантувати енергобезпеку України, як і всієї Європи

Європейський союз спільно з Америкою вирішуватимуть проблему трансатлантичної безпеки в галузі енергетики та допоможуть Україні гарантувати її безпеку, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"У той час як ми прагнемо переслідувати власні енергетичні та кліматичні цілі ЄС, підвищувати нашу стійкість, ми маємо зробити те саме для України", - написав він у неділю у своєму блозі перед вильотом до Вашингтона, де в понеділок разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном головуватиме на засіданні Енергетичної ради ЄС-США.

"З точки зору енергетичної безпеки Україна сьогодні вже краще підготовлена до будь-якого конфлікту. Проте, як і в решті Європи, справжня енергетична безпека може бути гарантована лише за рахунок збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС", - вважає він. .

За словами Борреля, який вирушив до Вашингтона разом із комісаром ЄС з енергетики естонкою Кадрі Сімсон, ця європейсько-американська зустріч "дасть можливість досягти ще тіснішої координації реформ енергетичного ринку, необхідних в Україні для посилення корпоративного управління та прозорості напередодні синхронізації України з європейською електромережею, запланованою на 2023 рік."

ЄС і США працюватимуть також над збільшенням реверсних потоків у рамках чинної в Європі газотранспортної інфраструктури.

Але зрештою надійна, доступна та безпечна енергія буде з обезвуглерожених енергосистем.

"Саме тому такі технології, як енергоефективність, відновлювані джерела енергії та водень, займають важливе місце у нашому спільному з США порядку денному", - наголосив Боррель, зазначивши співпрацю Європи та США у розвитку відповідних технологій, що зростає.

Майбутня Енергетична рада ЄС-США має на меті створення "Трансатлантичного альянсу зелених технологій" у галузі інновацій та швидкого масштабного розгортання ключових екологічно чистих енергетичних технологій у всьому світі. Це виробництво теплових насосів, удосконалених лічильників, довготривале зберігання енергії, зокрема, шляхом спільних зусиль Європи та Америки щодо складання кодексів, визначення стандартів, розвитку сертифікації та нормативно-правової бази.

"Енергетичний перехід продовжить змінювати геополітичний баланс від тих, хто контролює викопне паливо, до тих, хто розробляє екологічно чисті енергетичні технології", - пише європейський дипломат.

Це вимагатиме від країн, які зараз сильно залежать від експорту викопного палива, диверсифікації своєї економіки. ЄС і США обіцяють їм допомогти. Світ, заснований на чистій енергії, буде стабільнішим, хоча також створить нові залежності через використання нових матеріалів, пише глава дипломатії ЄС.

"Завтра ми разом працюватимемо над цим широким порядком денним, посилатимемо потужний сигнал тим, хто прагне розділити нас", - заявив Боррель.