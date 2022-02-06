Події

19:05 06.02.2022

У посольстві США в Києві вітають прибуття восьмого борту з американською військовою допомогою Україні та запевнили, що буде ще більше

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У посольстві США в Києві вітають прибуття восьмого борту з американською військовою допомогою Україні та запевнили, що буде ще більше

В американському посольстві в Києві вітають прибуття восьмого борту з військовою допомогою США Україні та запевнили, що буде ще більше, повідомила пресслужба посольства у Тwitter.

"Раді повідомити про 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України. Це ще понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, до Києва в неділю прибули військово-транспортний літак Airbus A400M Atlas британських Королівських ВПС та літак американської компанії Kalitta Air Boeing 747, зафрахтований Транспортним командуванням збройних сил США.

 

 

 

Теги: #посольство #допомога #україна_сша
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