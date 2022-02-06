Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 393 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі досягла 393 млн 261 тис. 365, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 734 тис. 449 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю осіб, що заразилися і померли, зберігають США, де виявлено 76 млн 458 тис. 144 інфікованих COVID-19, кількість летальних випадків склала 902 тис. 266.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 188 тис. 138, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 501 тис. 979.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 26 млн 484 тис. 546 осіб, з них померло 632 тис. 95.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок неділі 738,0. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 771 особа, Індії – 358, Бразилії – 2 тис. 939.