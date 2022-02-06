Події

08:32 06.02.2022

В Україні за добу виявили 27 851 новий випадок захворювань на Сovid-19, одужали 6 089 людей, 109 померли

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В Україні за добу виявили 27 851 новий випадок захворювань на Сovid-19, одужали 6 089 людей, 109 померли

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 27 851 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужали 6 089 людей, 109 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 5 лютого в Україні: зафіксовано 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 597, медпрацівників – 431); 34 305 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу - 14 188 осіб, додаткову дозу отримали 206 осіб, бустерну дозу - 9 729 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 4 219 осіб; летальних випадків – 109; одужало – 6 089 осіб", - зазначається в повідомленні на Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 5 лютого за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання на СOVID-19, 4 лютого на коронавірус захворіло 43 778 людей, 3 лютого за добу виявили 39 620 нових випадків захворювання на СOVID-19, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. 1 лютого за добу виявили 30 768 нових випадків захворювання СOVID-19, 31 січня, було виявлено 22 026 нових випадків захворювання, 30 січня – 24 508 нових випадків, 29 січня за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання на СOVID-19, 28 січня фіксувалося 34 408 нових випадків, 27 січня виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 284 059 осіб; одужало – 3 676 068 осіб; летальних випадків - 101 277.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 особу, з них отримали першу дозу – 15 452 739 осіб, дві дози – 14 772 538 осіб, отримали додаткову дозу – 20 246 осіб, бустерну дозу – 454 459 осіб. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

 

 

 

Теги: #статистика #україна #коронавірус
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