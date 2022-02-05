Ізраїль заблокував постачання зброї власного виробництва Україні

Ізраїль повідомив країнам Балтії, що заблокує постачання ізраїльської зброї Україні третіми країнами, повідомило видання "Дзеркало тижня".

"Після оголошення країнами Балтії – Естонією, Латвією та Литвою про отриманий дозвіл від США на передання Україні зброї американського виробництва в рамках зусиль із підтримки Києва перед потенційним російським вторгненням, Міноборони Ізраїлю повідомило трьом країнам Балтії, що їх можливий запит про передання відхилений", – йдеться у повідомленні на сайті видання у суботу ввечері, з посиланням на Breaking Defense.

Наголошується, що це рішення викликано бажанням Ізраїлю збалансувати свої відносини з Росією.

Як і США, Ізраїль спочатку затвердив суворі правила для кінцевих споживачів з продажу зброї, які юридично обмежують можливість країни-покупця відправляти обладнання третій стороні без дозволу початкового виробника. Рішення про заборону Ізраїлю було викликане побоюваннями, що Україна прагнутиме отримати протитанкові комплекси Spike спільного німецько-ізраїльського виробництва", – йдеться в повідомленні.

У Міністерствах оборони країн Балтії цієї інформації не підтвердили.

Міноборони Ізраїлю також відмовилося коментувати цю інформацію, але анонімні джерела в ізраїльському військовому відомстві наголосили на "делікатності політики", яку уряд Ізраїлю має вести, коли справа стосується Росії.