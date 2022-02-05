Зеленський висловлює жаль, що Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19, бажає їм якнайшвидшого одужання

Президент України Володимир Зеленський побажав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і його дружині Еміне, які захворіли на COVID-19, якнайшвидшого одужання.

"Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на COVID-19 у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану і пані Еміне, швидкого і легкого одужання!",- написав він у Twitter у суботу.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що Ердоган заявив у суботу, що заразився штамом коронавірусу COVID-19 "омікрон".

За даними "Анадолу", він заявив, що разом з дружиною здав тест на COVID-19 після появи легких симптомів хвороби, і тест показав позитивний результат.

Він зазначив, що хвороба протікає в легкій формі, і він продовжить працювати віддалено.

Ердоган був із візитом в Україні 3 лютого.