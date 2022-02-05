Додаткові війська США почали прибувати до Польщі – ЗМІ

Перший літак з американськими військовослужбовцями, яких за планом США додатково розміщують у Польщі, прибув у суботу, повідомляє "Польське радіо".

Перший літак з американськими солдатами приземлився в суботу вранці в аеропорту Жешув-Ясенка на південному сході Польщі. Спочатку планувалося, що і другий літак прибуде в суботу близько 14:00 за місцевим часом, проте пізніше американська сторона ухвалила рішення про перенесення рейсу на неділю. Про причини перенесення вона не повідомила.

Пентагон цього тижня повідомив, що президент США Джо Байден офіційно схвалив розгортання 3 тис. військовослужбовців США у Польщі, Німеччині та Румунії в рамках зусиль з підтримки країн НАТО в Східній Європі.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі уточнив, що близько 2 тис. військових будуть перекинуті зі Сполучених Штатів до Польщі та Німеччини. Крім того, близько 1 тис. із тих військових, що базуються в Німеччині, будуть переведені в Румунію. Кірбі зазначив, що ротація буде здійснена в найближчі дні, але на непостійній основі.

Він наголосив, що перекидаються сили не призначені для ведення бойових дій в Україні.