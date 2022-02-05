Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 390,9 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок суботи досягла 390 млн 990 тис. 703, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 724 тис. 931 людина.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 76 млн 354 тис. 437 інфікованих COVID-19, кількість летальних наслідків склала 901 тис. 391.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 80 тис. 664, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 501 тис. 114.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 26 млн 326 тис. 454 особи, з них померло 631 тис. 265.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок суботи 737,0. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 767 осіб, Індії – 358, Бразилії – 2 тис. 936.