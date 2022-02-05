В Україні за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання на Соvid-19, одужало 9 628 людей, 185 померли

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 42 533 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 9 628 людей, 185 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 04 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920); 76 350 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 особи, другу дозу – 29 708 осіб, додаткову дозу отримали 617 осіб, бустерну дозу – 23 673 особи. Також за минулу добу госпіталізовано – 3 918 осіб; летальних випадків – 185; одужало – 9 628 осіб", - зазначається в повідомленні в Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 4 лютого, на коронавірус захворіло 43 778 людей, 3 лютого за добу виявили 39 620 нових випадків захворювання на COVID-19, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус, 1 лютого за добу виявили 30 768 нових випадків захворювання на СOVID-19, 31 січня, було виявлено 22 026 нових випадків захворювання, 30 січня – 24 508 нових випадків, 29 січня за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання СOVID-19, 28 січня фіксувалося 34 408 нових випадків, 27 січня виявили 32 393 нові випадки захворювання, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 256 208 осіб; одужало – 3 669 979 осіб; летальних випадків - 101 168.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 осіб, з них отримали першу дозу – 15 442 557 осіб, отримали дві дози – 14 758 350 осіб, отримали додаткову дозу – 20 040 осіб, бустерну дозу – 444 730 осіб. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.