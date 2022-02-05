У Прип'яті пройшли масові навчання підрозділів МВС

У Прип'яті в зоні відчуження Чорнобильської АЕС відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, повідомила пресслужба Національної гвардії.

"4 лютого, у місті Прип'ять (Київська область) відбулися масштабні спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ України", йдеться в повідомленні.

На навчаннях були присутні керівники МВС, міністерства оборони, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, посли іноземних держав і представники країн-партнерів.

Повідомляється, що гвардійці, поліцейські та рятувальники відпрацювали злагодженість дій при виконанні завдань із оборони населеного пункту, тактику ведення бойових дій в урбанізованій місцевості та ліквідацію їх наслідків.

"Навчання вкотре підтвердили злагодженість і взаємодію працівників системи МВС, включаючи специфіку роботи кожного підрозділу в найскладніших ситуаціях для подолання різного роду небезпек. Усі підрозділи добре показали свою роботу та навченість. Ціль навчань була досягнута. Наші захисники готові боронити державу", – зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Зазначається, що завершальним етапом навчань було надання першої медичної допомоги, евакуація поранених та зачистка населеного пункту від мінно-вибухових засобів та ліквідація наслідків бойових дій.

У свою чергу, глава Міноборони Олексій Резніков у своєму мікроблозі Твіттер наголосив на важливості таких злагоджених дій силових органів України в момент оборони країни.

"Синергія секторів оборони і безпеки - ключовий елемент у обороноздатності нашої Держави і стриманні ворога. Мав за честь бути запрошеним Міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським на тактично-спеціальні навчання підрозділів системи МВС. Надзвичайний професіоналізм!", - написав Резніков.