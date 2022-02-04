Події

19:10 04.02.2022

Зеленський 14 лютого зустрінеться з канцлером Німеччини

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Зеленський 14 лютого зустрінеться з канцлером Німеччини

У понеділок, 14 лютого, відбудуться переговори президента України Володимира Зеленського та канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який прибуде до України з першим офіційним візитом.

Як повідомляє Офіс президента України, ФРН є одним із ключових партнерів та союзників України та відіграє важливу посередницьку роль у рамках "Нормандського формату".

"Візит Федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність та підтримку України під час безпекових викликів для всієї Європи", - йдеться у повідомленні.

Раніше українська редакція Deutsche Welle повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відвідає Київ 14 лютого, де зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього, 15 лютого, Шольц вирушить до Москви, де відбудеться його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

За даними видання, напередодні візиту до України та РФ, 7 лютого, канцлер Німеччини перебуватиме у Вашингтоні, де обговорить ситуацію навколо України із президентом США Джозефом Байденом.

8 лютого з візитом в Україні перебуватиме президент Франції Емманюель Макрон, а 7-8 лютого Київ відвідають міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Анналена Бербок.

 

 

Теги: #президент #україна #німеччина
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