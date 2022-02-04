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16:51 04.02.2022

Лондон розцінює ситуацію у зв'язку з діями РФ як загрозливу, але готовий до діалогу - посол

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Лондон розцінює ситуацію у зв'язку з діями РФ як загрозливу, але готовий до діалогу - посол

Велика Британія готова обговорювати з Росією її стурбованість у сфері безпеки, але у разі нападу на Україну на Москву чекають серйозні наслідки, заявила у п'ятницю посол Великої Британії в РФ Дебора Броннерт.

"Не думаю, що я вправі будувати здогадки про наміри, задуми та мотиви Росії. Але обстановка явно загрозлива. Ми спостерігаємо найбільшу мобілізацію військ і техніки на європейському континенті за багато десятиліть", - сказала Броннерт в інтерв'ю RTVI. За її словами, у зв'язку з цим "виникає дуже велика загроза і дестабілізація ситуації - і в Україні, і в усьому регіоні".

"Тому ми хочемо, щоб Росія відвела війська і розрядила ситуацію. Ми хочемо однозначно донести до відома Росії, що якщо вона застосує агресію, то на неї чекають дуже серйозні наслідки. Але ми також демонструємо прагнення до діалогу. Ми готові обговорювати шляхи вирішення, що враховують побоювання кожної країни щодо своєї безпеки. Це стосується і Росії, і України, і Великої Британії та інших країн Європи", - заявила вона.

Британський посол наголосила, що Велика Британія "допомагає Україні модернізувати свою армію". "Нещодавно ми поставили Україні оборонне озброєння, але йдеться саме про оборонне озброєння. І воно потрібне Україні саме тому, що вона піддається загрозі", - сказала вона.

"Наразі потрібно, щоб Росія відвела війська, розрядила напруженість, припинила погрожувати та дестабілізувати Україну. Після цього можна буде шукати дипломатичне вирішення всіх проблем", - наголосила Броннерт.

Водночас посол зазначила, що заплановані візити глав МЗС та оборони Великої Британії "буде правильним розглядати у ширшому контексті". "Велика Британія і Росія є постійними членами Ради безпеки ООН. Тому на нас лежить особлива відповідальність щодо підтримання стабільності та безпеки в усьому світі. І, враховуючи напруження і зростання тривоги через стан безпеки у світі, не дивно, що ми продовжуємо вести діалог", - заявила вона.

"Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вже провела декілька зустрічей зі своїм колегою - міністром Лавровим. Міністр оборони Бен Воллес також бере активну участь у двосторонніх та багатосторонніх обговореннях поточної ситуації, коли ми спостерігаємо величезне скупчення російських військ і техніки вздовж українського кордону", - заявила Броннерт.

Теги: #посол #велика_британія #броннерт_дебора
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