Події

16:30 04.02.2022

Учні старших класів у Львові ще тиждень залишаться на дистанційному навчанні

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Учні старших класів у Львові ще тиждень залишаться на дистанційному навчанні

Учні 5-11 класів львівських шкіл до 14 лютого навчатимуться дистанційно, повідомив перший заступник львівського міського голови Андрій Москаленко на брифінгу в п'ятницю.

"Дистанційне навчання 5-11 класів продовжено до 14 лютого. З 14 лютого рішення про переведення на дистанційне навчання прийматимуть керівники шкіл, беручи до уваги епідситуацію", - сказав він.

Щодо форми навчання учнів молодших класів, рішення також прийматимуть директори шкіл.

За словами Москаленка, за січень на ковід захворів 1581 учень, а минулої доби – 351 учень, 85% учнів початкової школи навчаються дистанційно. Дитсадки відвідує 28% дітей.

Також комісія продовжила всі обмеження, запроваджені минулого тижня.

Теги: #львів #школи #дистанційне_навчання
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