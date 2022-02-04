"Укравтодор" планує прискорити роботи з будівництва нового мосту в Кременчуці та завершити їх на рік швидше

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує прискорити роботи з будівництва нового мосту в Кременчуці (Полтавська обл.), які виконує турецька компанія Dogus Insaat Ve Ticaret, та завершити їх роком раніше, ніж це передбачає контракт, згідно з яким вони мають завершитись до кінця 2024 року, повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

"Контракт передбачає, що ми завершимо цей проект до кінця 2024 року, але ми плануємо скоротити цей час на рік… Коли ми виходитимемо вже на конструктивну частину, будуть пілони, тоді зможемо сказати конкретніше", - сказав він під час брифінгу на будівництві мосту в Кременчуці.

Готовність завершити проект роком раніше також висловив віцепрезидент компанії-підрядника Dogus Insaat Ve Ticaret Серкан Місірліоглу.

"Незважаючи на те, що датою завершення контракту є кінець 2024 року, наша ціль - завершити його за три роки. Ця ціль дуже складна, але "Укравтодор" та Мінінфраструктури роблять все, щоб нам допомогти. Наприклад, така дрібна деталь: вони допомогли відкрити шлюз, щоб наша баржа пройшла через нього замерзлою водою", - зазначив Місірліоглу.

При цьому він розповів, що під час реалізації цього проекту виникає багато складнощів. "Наприклад, бомби, що залишилися після Другої світової війни або скелі на дні. А також вся паперова робота, формальності та бюрократія. Ми збільшуємо кількість обладнання та інших ресурсів для проекту… Наразі є труднощі на ринку сталі, немає джерела для матеріалів, і ми намагаємось залучати всі можливі ресурси для того, щоб його завершити, як було обіцяно", - уточнив віцепрезидент компанії-підрядника.

Нині вже розпочалося безпосередньо будівництво мосту. Воно триває цілодобово. Для забезпечення можливості працювати в зимовий період використовується криголам. У будівництві беруть участь 239 фахівців, зокрема 127 українських та 112 турецьких.

За словами Місірліоглу, для завершення цього проекту компанія загалом планує працевлаштувати приблизно 1 тис. осіб.

"Цього року на цей об'єкт ми передбачили 700 млн грн, далі розглядаються ще плани фінансування. Найближчим часом буде нова постанова Кабміну, де буде передбачено ще кошти", - зазначив Івко щодо фінансування проекту.

Новий міст стане альтернативою наявному Крюківському мосту, опори якого звели ще 1872 року, і який, за даними "Укравтодору", давно не відповідає потребам Кременчука. Подальша його руйнація загрожує транспортним колапсом в Центральній Україні, оскільки через нього проходять дороги держзначення: М-22 Полтава - Олександрія, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, на правому березі примикає дорога Р-10 Канів - Кременчук, на лівому - низка територіальних автошляхів та різні напрямки залізничного сполучення.

За проектом новий міст буде вантовим. Він має чотири смуги руху (по дві в кожному напрямку). На правому березі Дніпра він з'єднуватиметься з автошляхом Н-08 Бориспіль - Маріуполь, на лівому - з вуличною мережею Кременчука. У цих точках передбачені транспортні розв'язки на різних рівнях. Загальна довжина споруд становитиме понад 3 км.

Як повідомлялося, у лютому 2021 року "Укравтодор" підписав договір на будівництво нового мосту в Кременчуці за 11,249 млрд грн (зменшивши очікувану вартість проекту на 11%) із турецькою компанією Dogus Insaat Ve Ticaret.