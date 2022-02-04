Події

11:40 04.02.2022

Кулеба: Сподіватимемося, що переговори радників лідерів "нормандської четвірки" відбудуться у форматі особистої зустрічі

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Кулеба: Сподіватимемося, що переговори радників лідерів "нормандської четвірки" відбудуться у форматі особистої зустрічі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що переговори радників лідерів "нормандської четвірки" наступного тижня відбудуться у форматі особистої зустрічі, проте додав, що якщо голова Офісу президента Андрій Єрмак до цього моменту не одужає від COVID-19, рішення ухвалюватимуть залежно від ситуації.

"Безумовно, ідеальний сценарій - це щоб ця зустріч відбулася саме фізично, особисто, тому що за всієї поваги та симпатії до сучасних технологій, ніщо не замінить особистої зустрічі. Сподіватимемося, що він (Єрмак – ІФ) одужає до моменту цього відрядження. Якщо ні – буде ухвалено відповідні рішення залежно від ситуації", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у п'ятницю.

Він додав, що Єрмак продовжує роботу над підготовкою цієї зустрічі. "Незважаючи на хворобу, Андрій Єрмак залишається на зв'язку і перебуває повністю у робочому процесі. Учора, зокрема, під його головуванням онлайн відбулася нарада задля підготовки зустрічі радників у "нормандському форматі", тому він у жодному разі не припинив роботу над підготовкою цієї зустрічі", - наголосив міністр.

Теги: #очікування #кулеба #нормандська_четвірка
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