У ДСНС попереджають українців про високу небезпеку сходження лавин на Закарпатті та ожеледицю на дорогах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про значну сніголавинну небезпеку в Закарпатській області та ожеледицю на дорогах на всій території країни.

"4 лютого на дорогах країни, крім півдня, у Київській області та м. Києві ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

"4 лютого у високогір'ях Закарпатської області утримається сніголавинна небезпека (3 рівень)", - додають у ДСНС.