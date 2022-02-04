Події

10:12 04.02.2022

У ДСНС попереджають українців про високу небезпеку сходження лавин на Закарпатті та ожеледицю на дорогах

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У ДСНС попереджають українців про високу небезпеку сходження лавин на Закарпатті та ожеледицю на дорогах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про значну сніголавинну небезпеку в Закарпатській області та ожеледицю на дорогах на всій території країни.

"4 лютого на дорогах країни, крім півдня, у Київській області та м. Києві ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

"4 лютого у високогір'ях Закарпатської області утримається сніголавинна небезпека (3 рівень)", - додають у ДСНС.

Теги: #попередження #дснс
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