У Харківській області фермер займався незаконним видобуванням піску та завдав збитків на майже 17 млн грн

Харківські правоохоронці повідомили про підозру у незаконному видобутку піску 65-річному голові фермерського господарства.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, чоловікові інкримінується ч.4 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконний видобуток корисних копалин) КК України.

"Протягом липня-вересня 2021 року, не маючи передбачених чинним законодавством України дозвільних документів на видобуток корисних копалин, зловмисник здійснював незаконний видобуток будівельного піску на власній земельній ділянці загальною площею понад 8,6 га, розташованою у селищі Буди. Незаконним бізнесом чоловік займався за попередньої змови з невстановленими особами", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового слідства, збитки, завдані в результаті незаконного видобутку піску, склали майже 17 млн грн.