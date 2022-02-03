Ракета компанії SpaceX стартувала з новою групою супутників Starlink

Важка ракета-носій Falcon 9 у четвер успішно запущена на орбіту з черговою партією з 49 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Запуск було здійснено о 13:13 за часом Східного узбережжя США (о 20:13 за Києвом) зі стартового комплексу 39A на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Це було вже 37-е виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink. Попередню партію супутників Starlink було запущено 19 січня.

Інтернет-супутники Starlink вагою 290 кг кожен увійдуть до складу орбітального угруповання SpaceX, яке вже налічує 2040 космічних апаратів. За наявними даними, близько 1800 супутників є активними. Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, який використовувався для запусків вже вчетверте, приблизно за дев'ять хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, розташовану в Атлантиці приблизно в 640 км від космодрому.

Крім того, спеціальні рятувальні судна SpaceX повинні виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускатимуться на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє заощаджувати компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів цього типу (а згодом - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.