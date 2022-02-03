Голова Єврокомісії обговорила з президентом Польщі загрозу РФ стосовно України

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою про серйозне занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі, включно щодо тиску РФ на Україну.

"Гарна розмова з президентом Польщі Анджеєм Дудою про причини серйозного занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі, щодо Росії, яка загрожує нашому сусіду - Україні", - написала вона у Twitter.

Також вона оголосила про запрошення польського президента до Брюсселя в понеділок.

"Європейська солідарність та єдність є надзвичайно важливими", - наголосила голова Єврокомісії.