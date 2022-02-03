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19:39 03.02.2022

Нардепи "Євросолідарності" та "Голосу" ініціювали звернення до Зеленського з проханням звільнити директора ДБР

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Нардепи "Євросолідарності" та "Голосу" ініціювали звернення до Зеленського з проханням звільнити директора ДБР

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до президента України Володимира Зеленського із проханням звільнити Олексія Сухачова з посади директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

Відповідний проект постанови №7010 про звернення до президента стосовно визнання роботи директора ДБР Сухачова незадовільною та звільнення його з посади зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Авторами документа є депутати з фракцій "Європейська солідарність" та "Голос".

Народні депутати пропонують Верховній Раді визнати роботу Сухачова незадовільною, оскільки він у встановлені законом терміни не надав парламенту письмового звіту про діяльність ДБР за 2021 рік, а також через неналежне виконання покладених на ДБР завдань, систематичне нехтування обов'язками у сферах забезпечення незалежності ДБР, гарантування принципів верховенства права, законності та політичної нейтральності в діяльності бюро.

Депутати також пропонують парламенту звернутися до президента з проханням звільнити Сухачова на підставі свого рішення про визнання його роботи незадовільною.

Теги: #дбр #україна #парламент
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