Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 384,7 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок четверга досягла 384 млн 701 тис. 43, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 699 тис. 993 особи.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю осіб, які заразилися і померли, зберігають США, де виявлено 75 млн 680 тис. 487 інфікованих COVID-19, число летальних наслідків склало 894 тис. 316.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 41 млн 645 тис. 128, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 498 тис. 53.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 25 млн 820 тис. 745 осіб, з них померло 629 тис. 301.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок четверга 733,7. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 747 осіб, Індії – 356, Бразилії – 2 тис. 927.