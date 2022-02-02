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20:27 02.02.2022

Публічна дискусія про те, які санкції не мають застосовуватися проти РФ, контрпродуктивна

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Публічна дискусія про те, які санкції не мають застосовуватися проти РФ, контрпродуктивна

Публічна дискусія про те, які санкції не мають застосовуватися проти РФ, є контрпродуктивною, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Публічна дискусія про те, які санкції не мають застосовуватися щодо Росії, контрпродуктивна, тому що Росія бачить, що єдності щодо найболючіших санкцій немає, і це може створити для неї враження, що непідйомна ціна за агресію, яку їй пообіцяли у разі військової операції, насправді є підйомною, і не прямо це може мотивувати його (Путіна - ІФ) йти далі", - сказав Кулеба на брифінгу у Києві в середу.

Міністр наголосив, що натомість усім треба вийти та показати список санкцій, які будуть застосовані однозначно.

Теги: #санкції_рф #дискусія
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