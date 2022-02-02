Естонія має бути готова до конфлікту в Європі та його наслідків - президент

Прямої військової загрози Естонії немає, але військовий конфлікт в Україні може торкнутися і її, вважає президент республіки Алар Каріс.

"Прямої військової загрози Естонії немає. Як член НАТО та Європейського Союзу Естонія добре захищена. Однак якщо нова війна торкнеться всієї Європи, а також матиме наслідки для Естонії, потрібно бути до них готовими - чи то можливий притік біженців, виклики кібербезпеки, економічні наслідки, чи питання енергетичної безпеки", - заявив Каріс журналістам за підсумками засідання Ради державної оборони, що відбулося в середу.

"Залізної завіси, збудованої Радянським Союзом, більше немає. Проте, як ми бачимо, є прагнення повернути історію назад, погрожуючи зброєю встановити свої правила в Європі, значно послабити єдність Євросоюзу та НАТО. Росія набирає військову готовність для повторного нападу на Україну, поставила за ціль змінити проєвропейський курс зовнішньої політики та політики безпеки України", - зазначив президент.

Він повідомив, що для розвитку державної оборони уряд ухвалив рішення про додаткові інвестиції та готує заходи, "які дадуть змогу нам краще підготуватися до різних ситуацій". При цьому він закликав кожного мешканця подумати про особисту готовність до кризи.

"Ми також знайшли значні можливості для надання практичної підтримки Україні у різних сферах. Допомога Україні з боку союзників ЄС та НАТО важлива для виживання демократичного шляху, обраного самими українцями, а також їхньої віри в Європу", - сказав Каріс.