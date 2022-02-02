Події

17:21 02.02.2022

Біля фінустанови в центрі Києва був конфлікт із бійкою, двох людей доправили до лікарні

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Біля фінустанови в центрі Києва був конфлікт із бійкою, двох людей доправили до лікарні

Унаслідок конфлікту та бійки зі стріляниною у повітря між активістами та працівниками фінустанови у центрі Києва постраждали двоє людей, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Києва.

"2 лютого до поліції Києва надійшло повідомлення про конфлікт та стрілянину біля фінансової установи на вулиці Володимирській. На місце негайно прибули спецпризначенці та слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні столичної поліції в середу.

За інформацією главку, попередньо встановлено, що "між активістами та працівниками установи виник конфлікт та бійка, у результаті чого двох осіб доставлено у лікарню".

"Крім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили кілька попереджувальних пострілів зі зброї. Унаслідок цього ніхто не постраждав", - зазначають у поліції.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

З доставленими до поліції наразі спілкуються слідчі, зазначають у главку.

Агентству "Інтерфакс-Україна" в поліції уточнили, що люди постраждали саме під час бійки, а не стрілянини.

Теги: #фінустанови #конфлiкт #київ
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