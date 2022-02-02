Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" планується наступного тижня - глава МЗС

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" планується наступного тижня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз наступного тижня вже планується їхня (радників - ІФ) зустріч, як і було домовлено в Парижі. Але наразі немає сенсу підтверджувати якусь конкретику, тому що все може ще 30 разів помінятися", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві в середу.

Він також звернув увагу на те, що доки відбувається нагромадження військ РФ уздовж кордонів України, на Донбасі є дні, коли не фіксують жодного порушення.

"Це, до речі, була одна із домовленостей радників про те, що "давайте на Донбасі заспокоїмо ситуацію", - уточнив Кулеба.