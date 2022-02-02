Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні

Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні, МЗС уже запустило процедуру узгодження її кандидатури, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві в середу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що у кожній країні є визначена процедура узгодження кандидатури посла, і після цього ухвалюється рішення.

"Ми цю процедуру запустили, і коли всю інформацію буде зібрано, ухвалюватиметься політичне рішення", - пояснив Кулеба.