Події

13:02 02.02.2022

У більшості областей України у четвер очікуються опади, у п'ятницю похолодає

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У більшості областей України у четвер очікуються опади, у п'ятницю похолодає

Помірно-тепла погода, з опадами у більшості областей, окрім центральних і південно-західних, очікується в Україні в четвер, але вже у п'ятницю в результаті переміщення з північного заходу Європи арктичного повітря температура знизиться й опадів стане менше, повідомляє Укргідрометцентр.

3 лютого у східній та південно-східній частині України очікується помірний мокрий сніг і дощ, у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; у південних та східних областях уночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Карпатах протягом доби 7-12° морозу.

У Києві у четвер невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві за весь період метеорологічних спостережень у день 3 лютого найвища температура була +12,3°С у 2002 році, а найнижча – вночі у 2012 році -26,8°С.

4 лютого в Україні переважно без опадів, лише вночі місцями у східних областях, удень на крайньому заході країни пройде невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті близько 0°; у східній та південній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 3° тепла до 3° морозу.

У Києві у п'ятницю без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

Теги: #погода #прогноз
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