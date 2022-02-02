На допомогу Україні можуть бути залучені сили швидкого кіберреагування - Міноборони Литви

Для підтримки України можуть бути залучені очолювані Литвою сили швидкого кібернетичного реагування, заявив заступник міністра оборони Республіки Маргіріс Абукявічюс.

Як повідомило міністерство в середу, цього тижня відбулася щорічна зустріч Сил швидкого кіберреагування, де було зазначено, що розроблений проект є визнаним ресурсом у сфері безпеки Європейського Союзу й може бути використаний як інструмент для підтримки України.

"Задіяння цих сил для підтримки спільних місій і операцій у сфері політики безпеки та оборони ЄС, а також для партнера - України допоможе зміцнити ще більшу довіру до розроблених потужностей", - сказав він.

Про необхідність співпраці заявили не лише спостерігач проекту Бельгія, а й Чехія, Іспанія, а також США і Грузія.

За інформацією міністерства, команда з кібербезпеки складається з експертів шести держав-членів, що беруть участь у проекті, - Литви, Польщі, Нідерландів, Румунії, Хорватії та Естонії, до яких цього року приєднається Словенія. Румунія на основі ротації очолить ці сили у 2022 році.