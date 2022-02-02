Події

08:33 02.02.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 381,7 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 381,7 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок середи сягнула 381 млн 722 тис. 919, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу в світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 688 тис.

Серед країн із понад 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, - США, Індія і Бразилія.

Лідерство за кількістю захворілих і померлих зберігають США, де виявлено 75 млн 350 тис. 359 інфікованих COVID-19, кількість летальних випадків становить 890 тис. 770.

Друге місце за кількістю захворілих посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 сягнула 41 млн 630 тис.885, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 497 тис. 975.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 перебуває Бразилія, де заразилися 25 млн 634 тис.781 осіб, з них померли 628 тис. 356.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок середи 732,1. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 736 осіб, Індії - 355, Бразилії - 2 тис. 922.

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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