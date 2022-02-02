У Пентагоні не сумніваються у зосередженні Росією понад 100 тис. військових біля кордонів України

Американське командування, як і раніше, впевнене, що РФ зосередила біля кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців.

"Ми говорили більш ніж про 100 тис. людей. Ми не змінюємо думку про таку чисельність (військ Росії - ІФ)", - заявив у вівторок на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі. Він також заявив, що "додаткові підрозділи РФ продовжують прибувати до українського кордону, зокрема за останні дні".

При цьому Кірбі зазначив, що "про неминуче вторгнення РФ в Україну не йдеться", що "російське керівництво ще не ухвалило рішення про такий сценарій подальших дій".