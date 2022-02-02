2 лютого: Яке сьогодні свято

2 лютого у світі відзначають День бабака, День водно-болотних угідь та День їздових собак. Православна церква вшановує пам'ять преподобного Єфимія Великого, католики відзначають Стрітення. А ще сьогодні Сагаалган – Новий рік у буддистів.

День бабака

Сьогодні люди намагаються передбачити погоду, дістаючи з нори сонних бабаків. Якщо тварина побачить свою тінь, то полізе назад у нору. Це означає, що на нас чекає ще кілька морозних тижнів.

Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не повертається до нори –буде рання весна.

Всесвітній день водно-болотних угідь

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення переважно як місце проживання водоплавних птахів, була підписана 2 лютого 1971 року в місті Рамсарі (Іран) і відтоді має назву Рамсарської конвенції.

Її мета - збереження та раціональне використання водно-болотних угідь як засобу досягнення сталого розвитку у всьому світі. Всесвітній день водно-болотних угідь уперше святкували у 1997 році.

День їздових собак

Для більшості людей їздові собаки безальтернативно асоціюються з такою породою, як хаски, лайка й маламут. Насправді ж існує близько 20 різновидів порід їздових собак. Усі вони продовжують віддано служити людині в суворих природних кліматичних умовах, де і сучасна спеціальна техніка, часом, виявляється безсилою.

Церковне свято

Віряни вшановують пам'ять преподобного Євфимія Великого. Він народився 377 року в місті Мелетині, що у Вірменії. За народним календарем – це Юхимів день.

Сагаалган - Буддійський Новий рік

У буддійській традиції святкування Нового року — Сагаалгана — припадає на різні дати — між кінцем січня і серединою березня, на перший весняний молодик за місячним календарем.

Традиційно напередодні свята найбільш шановані лами роблять астрологічні прогнози для мешканців кожної країни на наступний рік.

За три дні до настання свята в храмах звершується особливий молебень, присвячений дхармапалам – десяти божествам-захисникам Учення. Найбільше шанування серед них віддається богині Шрі-Деві, яка вважається покровителькою столиці Тибету Лхаси. На її честь відбувається окремий молебень. Для благословення богині рекомендується не спати всю ніч: бути на молебнях у храмі, або вдома читати мантри і виконувати практики. Тим, хто не спить і звертається до неї по допомогу, богиня виявить своє заступництво і допоможе у вирішенні складних питань.

Стрітення Господнє у західних християн

Стрітення в Римо-католицькій церкві — свято Очищення Діви Марії, присвячене спогаду про принесення немовляти Ісуса в храм і очисному обряді, скоєному його матір'ю на сороковий день після народження первістка.

При вході в храм Богородицю зустріли святий Симеон, якому сказано було, що він не помре, доки не побачить Христа, і стариця Анна, яка мешкала при храмі. Як наказував Закон Мойсея, батьки принесли Немовля Ісуса в Єрусалимський Храм на 40-й день після народження для здійснення обряду посвячення.

Прикмети:

Який день, така й Масляна.

У Юхимів день опівдні сонце – весна буде рання.

Завірюха віщує холодну весну з частими завірюхами.

Іменини: Євсей, Юхим, Юхим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав.