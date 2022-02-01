Події

16:18 01.02.2022

Начштабу оборони Британії вважає військову активність Росії на кордоні з Україною безпрецедентною

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Начштабу оборони Британії вважає військову активність Росії на кордоні з Україною безпрецедентною

Нинішні масштаби військової активності РФ на кордоні з Україною ніколи не спостерігалися раніше, повідомляє телеканал Sky news із посиланням на начальника штабу оборони Британії адмірала Тоні Радакіна, який представив інформацію про ситуацію в регіоні британському кабінету міністрів.

"(Адмірал заявив, - "ІФ") про значну частину російської бойової сухопутної потужності, яка тепер зібралася на західному кордоні, і це відбувається разом з операціями залякування, такими як військові навчання в небачених раніше масштабах", - наводить телеканал слова представника уряду, сказані після цього брифінгу.

Представник Даунінг-стріт уточнив, що Радакін також говорив про можливий вплив ситуації на кордоні РФ та України на Велику Британію, на заходи щодо зниження ризику і на переконання Росії обрати шлях дипломатичного врегулювання ситуації.

Згідно з оцінками адмірала, дії РФ "відповідають моделі примусу і залякування, що має на меті підірвати цінності та принципи Заходу".

Представник уряду додав, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який вирушає з візитом в Україну, хотів би почути від українського президента Володимира Зеленського, що він хоче від Британії та інших союзників.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Джонсон планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у середу. Джонсон заявляв, що планує під час розмови з Путіним порушити тему України і закликати співрозмовника уникнути найгіршого варіанта розвитку подій.

Джонсон наголошував, що вважатиме катастрофою будь-яке російське вторгнення в Україну, незалежно від масштабів.

Теги: #великобританія #агресія_рф
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