На Харківщині поліцейські, які "вибивали" визнання тортурами, постануть перед судом

Харківська облпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо заступника начальника одного з відділів Головного управління Нацполіції в області та оперуповноваженого, підозрюваних у тортурах.

"Санкція статті, яку інкримінують поліцейським (ч. 2 ст. 127 КК України), передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт щодо судово-медичного експерта, який "не побачив" слідів тортур і дав свідомо неправдивий висновок (ч. 2 ст. 384 КК України). Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

За даними досудового слідства, поліцейські розслідували вбивство чоловіка, вчинене у листопаді 2019 року. Дізнавшись від свідків, що загиблий товаришував з одним із місцевих жителів, оперуповноважений та заступник начальника відділу поліції вирішили використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка до злочину. Вони доставили чоловіка до відділення поліції, де довгий час били його пластиковою пляшкою, заповненою водою.

Водночас судово-медичний експерт склав і надав органу досудового розслідування явно неправдиві висновки судово-медичної експертизи, в яких навмисне не зазначив наявності у потерпілого тілесних ушкоджень, заподіяних працівниками поліції.