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11:40 01.02.2022

Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

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Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

Печерський районний суд виніс рішення про заочний арешт начальника охорони експрезидента України Віктора Януковича та дозволив заочне слідство за обвинуваченням його у незаконному переправленні осіб через кордон та дезертирство, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За участю прокурорів Офісу генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва обрав колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України - начальнику Служби безпеки президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно нього", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, розміщеному у вівторок у Telegram-каналі відомства.

За інформацією Офісу генпрокурора, це судове рішення дає право стороні обвинувачення розпочати стосовно ексзаступника начальника Управління державної охорони України процедуру екстрадиції та провести досудове розслідування за відсутності підозрюваного (in absentia).

"Колишній начальник Служби безпеки президента України підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирстві, скоєних за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, будучи військовослужбовцем вищого офіцерського складу, з метою приховування колишнього президента України на території Російської Федерації, незаконно перетнув державний кордон України разом із ним.

"Діючи на користь експрезидента України, для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію Російської Федерації і досі не повернувся", - наголошується в повідомленні.

Державне бюро розслідувань (ДБР) на своєму сайті повідомляє, що у листопаді 2021 року слідчі ДБР за погодженням з Офісом генпрокурора повідомили начальнику охорони Януковича про підозру в дезертирстві.

"На початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Автономної Республіки Крим, де керував заходами з охорони експрезидента Віктора Януковича. Проте після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України. При цьому він діяв за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України. Також колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України. Це дало змогу Віктору Януковичу з 2014 року переховуватися від органів досудового розслідування та суду", - інформують у Бюро.

Теги: #охорона #суд #янукович
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