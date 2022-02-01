Події

07:36 01.02.2022

США підготували санкції проти представників російської еліти у разі нападу РФ на Україну

2 хв читати
США підготували санкції проти представників російської еліти у разі нападу РФ на Україну

США підготували санкції щодо низки осіб з російської еліти у разі подальших кроків Росії щодо нападу на Україну, заявила у понеділок прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Я можу підтвердити, що ми розробили певні пакети санкцій щодо російської еліти та їх сімей на випадок, якщо Росія вдастся до подальших кроків щодо вторгнення в Україну", - заявила Псакі на брифінгу у понеділок.

За її словами, ці особи - з-поміж тих, хто "перебуває в близькому оточенні Кремля і біля нього", або "беруть участь у процесі ухвалення рішень уряду". Псакі додала, санкції торкнуться і тих, хто "причетний до дестабілізаційної поведінки Кремля".

Як зазначила Псакі, деякі з осіб, на яких націлені санкції, особливо до них уразливі через "глибокі фінансові зв'язки із Заходом".

Крім того, представник Білого дому наголосила, що це відображає лише частину зусиль США щодо заходів щодо Москви.

Раніше у понеділок видання Financial Times повідомило, що адміністрація США завершила роботу над списком людей, проти яких запровадять санкції у разі нападу РФ на Україну.

"Високопосадовці адміністрації США повідомили Financial Times, що США в координації з союзниками підготували список людей, проти яких можна буде ввести санкції", - пише видання. За їхньою інформацією, йдеться про людей, які тією чи іншою мірою близькі до Кремля. "Вони грають роль в ухваленні рішень владою або, хоча б, стосуються дестабілізаційних дій Росії", - зазначає видання.

Видання уточнює, що санкції у разі нападу на Україну планується запровадити не лише особисто проти цих людей, а й проти членів їхніх родин. Співрозмовники FT зазначили, що деякі люди, які потрапили до списку, можуть особливо сильно постраждати у разі санкцій, "враховуючи їх масштабні фінансові зв'язки із Заходом".

Американська влада вибрала людей, проти яких можуть запровадити санкції, використавши список впливових російських політиків і бізнесменів, спрямований Мінфіном США до конгресу ще у 2018 році в рамках закону CAATSA.

До того ж, підготовлений список за потреби можна буде розширити, зазначає газета. "Ми розглядаємо всі можливі опції", - заявили в адміністрації США.

Раніше повідомлялося, що влада США у разі нападу РФ на Україну планує вводити санкції не лише проти фізосіб, а й проти компаній. Робота над цим триває як у Білому домі, так і в конгресі.

 

 

Теги: #сша #санкції #росія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:39 01.02.2022
В Україну прибув борт із 84 тоннами набоїв із США

В Україну прибув борт із 84 тоннами набоїв із США

07:28 01.02.2022
Повідомлення про нібито мінування об'єктів в Україні надходять із РФ, окупованих територій Донбасу та Білорусі

Повідомлення про нібито мінування об'єктів в Україні надходять із РФ, окупованих територій Донбасу та Білорусі

07:18 01.02.2022
Підрозділи США готові до перекидання до Європи, але жодних рішень про це ще не прийнято

Підрозділи США готові до перекидання до Європи, але жодних рішень про це ще не прийнято

07:15 01.02.2022
Данілов перерахував погрози з боку РФ, які можуть стати підставою для запровадження в Україні воєнного стану

Данілов перерахував погрози з боку РФ, які можуть стати підставою для запровадження в Україні воєнного стану

21:09 31.01.2022
Лондон до 10 лютого підготує нові санкції щодо РФ у разі її вторгнення до України

Лондон до 10 лютого підготує нові санкції щодо РФ у разі її вторгнення до України

20:59 31.01.2022
Болісні санкції найбільш ефективний інструмент для зупинення подальшої агресії Росії - Шмигаль

Болісні санкції найбільш ефективний інструмент для зупинення подальшої агресії Росії - Шмигаль

20:58 31.01.2022
Байден визначився щодо кандидатури Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, очікує на схвалення Києва

Байден визначився щодо кандидатури Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, очікує на схвалення Києва

20:44 31.01.2022
Лондон упровадить санкції щодо осіб, пов'язаних із керівництвом РФ, у разі її нападу на Україну

Лондон упровадить санкції щодо осіб, пов'язаних із керівництвом РФ, у разі її нападу на Україну

20:13 31.01.2022
Джонсон повідомив, що не поговорив телефоном із Путіним у запланований час, зробить це за першої нагоди

Джонсон повідомив, що не поговорив телефоном із Путіним у запланований час, зробить це за першої нагоди

19:20 31.01.2022
США готові будь-якої миті розгорнути війська у Східній Європі

США готові будь-якої миті розгорнути війська у Східній Європі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські найманці на Донбасі за добу двічі порушили режим тиші, постраждав місцевий мешканець

З 1 лютого стартує реєстрація на ЗНО-2022 – Шкарлет

Байден визначився щодо кандидатури Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, очікує на схвалення Києва

Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим - Столтенберг

ОСТАННЄ

З 1 лютого стартує реєстрація на ЗНО-2022

Російські найманці на Донбасі за добу двічі порушили режим тиші, постраждав місцевий мешканець

Глава МВС підтвердив, що за організацію масових заворушень затримано колишнього співробітника правоохоронних органів Голубана

1 лютого: Яке сьогодні свято

Данілов: Реалізація Мінських домовленостей може призвести до несподіваних наслідків

Зеленський обговорив із Домбровскісом пріоритетні напрями співпраці та безпекову ситуацію в Україні

Голова МВС підтвердив, що за організацію масових заворушень затримано колишнього співробітника правоохоронних органів Голубана

З 1 лютого стартує реєстрація на ЗНО-2022 – Шкарлет

У відповідь на прогрес у виконанні Угоди про асоціацію Україна хоче чути конкретні дати щодо вступу до ЄС

Данілов обговорив із міністром оборони Канади подальше поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА