США підготували санкції проти представників російської еліти у разі нападу РФ на Україну

США підготували санкції щодо низки осіб з російської еліти у разі подальших кроків Росії щодо нападу на Україну, заявила у понеділок прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Я можу підтвердити, що ми розробили певні пакети санкцій щодо російської еліти та їх сімей на випадок, якщо Росія вдастся до подальших кроків щодо вторгнення в Україну", - заявила Псакі на брифінгу у понеділок.

За її словами, ці особи - з-поміж тих, хто "перебуває в близькому оточенні Кремля і біля нього", або "беруть участь у процесі ухвалення рішень уряду". Псакі додала, санкції торкнуться і тих, хто "причетний до дестабілізаційної поведінки Кремля".

Як зазначила Псакі, деякі з осіб, на яких націлені санкції, особливо до них уразливі через "глибокі фінансові зв'язки із Заходом".

Крім того, представник Білого дому наголосила, що це відображає лише частину зусиль США щодо заходів щодо Москви.

Раніше у понеділок видання Financial Times повідомило, що адміністрація США завершила роботу над списком людей, проти яких запровадять санкції у разі нападу РФ на Україну.

"Високопосадовці адміністрації США повідомили Financial Times, що США в координації з союзниками підготували список людей, проти яких можна буде ввести санкції", - пише видання. За їхньою інформацією, йдеться про людей, які тією чи іншою мірою близькі до Кремля. "Вони грають роль в ухваленні рішень владою або, хоча б, стосуються дестабілізаційних дій Росії", - зазначає видання.

Видання уточнює, що санкції у разі нападу на Україну планується запровадити не лише особисто проти цих людей, а й проти членів їхніх родин. Співрозмовники FT зазначили, що деякі люди, які потрапили до списку, можуть особливо сильно постраждати у разі санкцій, "враховуючи їх масштабні фінансові зв'язки із Заходом".

Американська влада вибрала людей, проти яких можуть запровадити санкції, використавши список впливових російських політиків і бізнесменів, спрямований Мінфіном США до конгресу ще у 2018 році в рамках закону CAATSA.

До того ж, підготовлений список за потреби можна буде розширити, зазначає газета. "Ми розглядаємо всі можливі опції", - заявили в адміністрації США.

Раніше повідомлялося, що влада США у разі нападу РФ на Україну планує вводити санкції не лише проти фізосіб, а й проти компаній. Робота над цим триває як у Білому домі, так і в конгресі.