Данілов перерахував погрози з боку РФ, які можуть стати підставою для запровадження в Україні воєнного стану

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов перерахував погрози з боку РФ, які можуть стати підставою для запровадження в Україні воєнного стану.

"Будь-яка загроза, як кіберзагроза, авіаційна та інші загрози можуть бути загрозами національній безпеці, і президент України може прийняти главу Ради національної безпеки та оборони у будь-який час. Зібрати таке засідання та розглядати те чи інше питання на засіданні РНБО", - заявив Данілов у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, відповідаючи на запитання, що саме РНБО вважатиме вторгненням з боку Росії для того, щоб було запроваджено воєнний стан.

Він додав, що у разі запровадження в Україні воєнного стану Верховна Рада має протягом двох днів обов'язково затвердити відповідний указ президента.

Також, за словами Данілова, сьогодні члени РНБО без дозволу верховного головнокомандувача України не мають права залишати країну.

Водночас Данілов наголосив, що ситуація в Україні цілком контрольована.