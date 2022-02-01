Події

06:50 01.02.2022

Зеленський обговорив із Домбровскісом пріоритетні напрями співпраці та безпекову ситуацію в Україні

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Зеленський обговорив із Домбровскісом пріоритетні напрями співпраці та безпекову ситуацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, повідомляє пресслужба Офісу президента.

" Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні – перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні", – наголосив Зеленський і подякував ЄС за нову програму макрофінансової допомоги у 1,2 млрд євро. Він зазначив, що рішення про надання цієї допомоги стало своєчасним сигналом для фінансових ринків і вже сприяє підтримці стабільності української економіки.

Сторони домовилися, що перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро буде виплачено без додаткових умов одразу після завершення всіх необхідних процедур.

Зеленський окремо подякував за фінансування для України, передбачене Економічним та інвестиційним планом Східного партнерства, яке буде спрямоване на підтримку малих і середніх підприємств.

Під час обговорення торговельних відносин між Україною та ЄС президент порушив питання якнайшвидшого початку офіційних переговорів щодо надання Україні додаткових торговельних преференцій, які передбачатимуть оновлення чинних тарифів і квот для українських експортерів.

Окремо було наголошено на важливості забезпечення належного прогресу у питанні укладання угоди про так званий промисловий безвіз, що відкриє додаткові ринки для вітчизняних промислових виробників.

Зеленський подякував віцепрезиденту Єврокомісії за особисту активну позицію на підтримку України.

"Ваш візит у ці складні часи є для нас іще одним знаком беззаперечної підтримки Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України" – наголосив він.

 

 

Теги: #єврокомісія #зустріч #україна
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